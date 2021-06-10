Качкын Булатов, общественный деятель: «Бывшие премьер-министры ставили высоко интересы «Центерры»

К.Булатов: Они поддерживают воров.

— Когда власть начала выявлять дурные дела по «Кумтору», родственники задержанных начали говорить, что им выдвинуты ложные обвинения. Не будут ли они мешать довести до конца начатое дело властей?

— Не смогут учинить препятствия. У них ограниченное число родственников, единомышленников, сторонников. Поэтому недовольная сторона никогда не наберет обороты. Они поддерживают воров. Нельзя нарастить силу, поддерживая воров. Поэтому пора прекращать называть патриотами, своими парнями или сыновьями народа тех, кого сажают. Сейчас сажают не простых людей, а тех, кто воровал богатства кыргызов в сговоре с «Центеррой». Всех их берут под стражу по решению суда. Сейчас не время за кого-то заступаться. Надо сажать взяточников и заставлять вернуть награбленное. Вор наестся до отвала и будет отрицать до самой смерти. Нам нельзя недолюбливать Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева за то, что они сажают воров. Они четко выполняют данное народу обещание, раскрывая коррупцию и экологический ущерб на «Кумторе». Поэтому не нужно недолюбливать и Акылбека Жапарова. Он продемонстрировал свою работу по вопросу «Кумтора», выставил в парламенте все допущенные компанией ошибки. Раскрыл аферу века. Поэтому нам не нужно защищать воров. Если задать вопрос митингующим, то они не смогут привести аргументы в защиту тех, кого поддерживают.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 8, перевод: gezitter.org



