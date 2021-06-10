Ахунбай Кошоев, общественный деятель: «Не все время коту масленица…»

А.Кошоев: Мы говорили, что никто не посмеет выступить против «Кумтора», каждая новая власть становится его адвокатом.

— Господин Ахунбай, сейчас начали сажать всех, кто причастен к руднику «Кумтор»?

— Должны быть привлечены к уголовной ответственности те, кто воплощает в жизнь коррупционные схемы, забыл интересы народа, поспособствовал экологической катастрофе. Не должны остаться безнаказанными. Мы говорили, что никто не посмеет выступить против «Кумтора», каждая новая власть становится его адвокатом. Как только начали сажать причастных к коррупционным схемам, появилась те, кто требует освобождения задержанных. Эти сторонники не разбираются в законах… Их мысли затмили родственные чувства или невежество. Поэтому выходят на митинги, называют сыновьями народа, требуют свободы.

— Приведут ли аресты экс-премьеров к раскрытию коррупции на «Кумторе»?

— Да, их арест может раскрыть коррупцию на «Кумторе». Хотя они и знали, что соглашения негативно отразятся на кыргызском народе, они молчали. Значит, можно сказать, они получили свою долю!..

— Не думаете ли вы, что активизируется группа людей, настроенная против арестов и ситуация усугубится?

— Не усугубится. Есть выражение: «Не все время коту масленица». Народ знает правду, несмотря на отдельных людей, которые выходят на митинг по чьему-то заказу. Есть надежда, что смогут отрыгнуть все, кто причастен к Кумтору, раскроется вся правда.

Источник: газета «Майдан.kg» №21 от 09.06.2021 / стр. 5, перевод: gezitter.org



