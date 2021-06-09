Президент Садыр Жапаров прибыл в  Анкару

Бишкек, "Саясат. kg". Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту «Эсенбога», где у трапа его встретил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, прибыл с официальным визитом в столицу Турецкой Республики — г. Анкара.
Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту «Эсенбога», где у трапа его встретил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
На флагштоках международного аэропорта вывешены государственные флаги Кыргызстана и Турции, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.
Напомним, что в рамках визита Глава государства проведет двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится со спикером Великого национального собрания Мустафой Шентопом, примет участие в бизнес-форуме двух стран, а также побеседует с гражданами Кыргызстана, работающими и учащимися в г. Анкаре.
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