Ташболот Балтабаев, экс-депутат: России не нравится мирное сосуществование пяти республик Средней Азии

Бишкек, "Саясат. kg". Не нужно много ума или политической прозорливости, чтобы понимать это.
—Господин Ташболот, комментируя действия таджиков в Чон-Алае, прозвучали предположения, что их натравляет на нас Россия. Можно ли в это поверить?
— Россия не заинтересована в том, чтобы пять республик из постсоветского пространства мирно сосуществовали в Средней Азии. Не нужно много ума или политической прозорливости, чтобы понимать это. Но нельзя враждовать с соседями, жить в напряжении. Нужно найти баланс интересов. Сможет ли нынешняя власть найти этот баланс или нет – вот в чем вопрос. Короче говоря, если Кыргызстан будет чьим-то вассалом или с кем-то враждовать, то это не принесет успеха, развития или авторитета. Если взглянуть на историю, даже столетние войны в итоге урегулировались путем переговоров.
Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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