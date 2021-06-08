Айжигитов: Таджикистан преследует цель вынудить Кыргызстан пойти на новые соглашения

Произошедшее 4 июня в Чон-Алае является провокацией таджикской стороны.
Такое мнение выразил в интервью «Марал» экс-губернатор Баткенской области Султанбай Айжигитов.
По его словам, одна из причин произошедшего — Таджикистан испытывает трудности со сбытом своей продукции вследствие закрытия границы. Поэтому с целью обратить на себя внимание они предпринимают такие маневры, чтобы вынудить Кыргызстан пойти на новые соглашения.
«Они стараются выставить себя в глазах мирового сообщества государством, которое не умоляет, суверенно, способно ставить свои требования. Еще одна причина их выбора такого метода — кто сколько вложил средств в свои армии. Таджикистан за пять лет вложил в свою армию 121 млн долларов, а наши — менее 5 млн долларов. Потратив столько много денег, они должны видеть результат. Располагая такой силой, они ее используют», — сказал экс-губернатор.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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