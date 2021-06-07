Миссия выполнима

После переговоров с таджикской стороной был подписан протокол, купировавший напряженность.

В ночь с третьего на четвертое июня опять обострилась обстановка на границе с Таджикистаном. Соседи, нарушив все ранее достигнутые договоренности, установили около трех часов ночи контейнер в районе неописанного участка границы Унжу-Булак в Чон-Алайском районе Ошской области, продвинувшись вглубь Кыргызстана почти на километр. На рассвете таджикские военные, оставив контейнер, отошли от него где-то на 600 метров, но ситуацию наши пограничники все равно оценили как напряженную. На всякий случай жители сразу пяти сел Чон-Алайского района, в основном женщины, дети и старики, были эвакуированы.

На юг оперативно вылетел председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вместе со специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым и директором Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулатом Мырзаевым.

После переговоров с таджикской стороной был подписан протокол, купировавший напряженность. Эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома.

Испытание границей

Проблема демаркации и делимитации границы — одна из основных проблем, доставшихся в наследство новой кыргызской власти. Без малого три десятка лет президенты Кыргызстана с переменным успехом пытались решать приграничные вопросы, регулярно напоминающие о себе с разной степенью интенсивностью.

Экспертное сообщество, в том числе и международные специалисты, изучающие приграничные проблемы, едины в одном – выигрышных решений только для одной стороны при демаркации и делимитации спорных участков не существует.

Каждому актору придется чем-то пожертвовать.

И поэтому всегда будут недовольные среди населения и политиков, пытающихся заработать рейтинг на этом недовольстве. Поэтому очень важна качественная разъяснительная, информационная работа с социумом, особенно в приграничных районах.

Тактически попробовать быстро демаркировать спорные участки с Узбекистаном было абсолютно правильным решением. Но Камчыбеку Ташиеву не хватило именно этой, превентивной разъяснительной работы с жителями приграничных районов и стратегии информационной поддержки в медиа. Какие-то высказывания главы ГКНБ вырывались из контекста, некоторые СМИ фокусировали внимание на несущественных, но скандальных моментах. В результате у Ташиева сложился имидж сурового и решительного человека в форме, но, никак не дипломата. Однако, оказалось, что Ташиев может быть и дипломатом.

Без эмоций

Предпоследний конфликт, вернее фактически вооруженное вторжение Таджикистана в конце апреля 2021 года на территорию сопредельного государства, стало шоком для кыргызского общества и настоящим испытанием для власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. По разным оценкам это был самый кровавый конфликт за всю историю приграничных «разборок» между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Если Садыр Жапаров, как и следовало президенту, должен был оставаться в столице и быть на связи с лидерами разных государств, то Камчибеку Ташиеву, в силу занимаемой должности, пришлось немедленно отправиться на передовую и проводить переговоры прямо на месте. Причем визави Ташиева был Саймумин Ятимов, глава комитета безопасности Таджикистана, занимающий эту должность с 2010 года. Но опыт Ятимова не стал плюсом в переговорах с кыргызской стороной.

Никаких преференций таджики не получили.

А сам Ташиев продемонстрировал не свойственную ему, как многим казалось до этого, сдержанность, и даже искусство дипломатии.

Последняя конфликтная ситуация начала июня на спорном участке кыргызо-таджикской границы в Чон-Алае и вовсе предъявила общественности «нового» Камчибека Ташиева. Никаких провокационных и популистских заявлений для прессы, никаких утечек раньше времени. Переговоры с таджикской стороной были проведены очень оперативно, что не позволило конфликту перейти опасную черту. Общественность смогла ознакомиться с протоколом, а комментарии главы ГКНБ журналистам были четкими и по делу. Даже самым стойким критикам Ташиева сложно найти моменты, к которым можно придраться.

Французский мыслитель 20 века Раймон Арон сказал: «Межгосударственные отношения выражаются в специфическом поведении персонажей, которых я назову символическими,- дипломата и солдата».

В 21 веке все более востребованным становится «два в одном», то есть, когда солдат становится дипломатом и наоборот. Станет ли господин Ташиев удачным примером такой коллаборации в интересах Кыргызстана, покажет время. Ведь, очевидно, к сожалению, что имевшие место конфликты с Таджикистаном не последние.

Но, такой шанс у Камчыбека Ташиева безусловно есть.

Редакция ответственности за содержание публикации не несет и мнение автора может не разделять





Elgezit.kg