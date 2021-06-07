Айдан Акматбеков, гражданский активист: «Правильны аресты чиновников, причастных к коррупции»

Почему были приняты такие решения, вот на все это надо найти ответ.

Мы обратились к представителям общественности с вопросом: Как вы воспринимаете начатое привлечение к ответу чиновников, причастных к коррупционным делам на Кумторе? Правильно ли в таких условиях выходить из разных местечек в их защиту, называя политическим гонением?

– Я правильно оцениваю допросы и аресты некоторых чиновников по подозрению в причастности к тем коррупционным делам на Кумторе. Всего-то у меня есть мысль, чтоб при привлечении депутатов Жогорку Кенеша получили согласие парламента, на допускали никаких нарушений закона. Но почему с 2012 года при арестах и допросах парламент ушел в противоположное направление, одобрив решения депутатской комиссии во главе с Садыром Жапаровым, вводя поправки в Водный кодекс? Была ли там раздача денег? Почему были приняты такие решения, вот на все это надо найти ответ.

Это нужно и для доказательства Кыргызстаном в международном арбитражном суде коррупционности соглашений по Кумтору. Вот почему сейчас было бы очень правильно для наших людей, чиновников, имеющих отношение к коррупции в Кумторе открыто рассказать о некоторых коррупционных явлениях на Кумторе, пойти на соглашение со следствием. Это послужило бы аргументом для Кыргызстана в победе над Центеррой в международном арбитраже. Сейчас я не вижу политического гонения. Считаю основной целью раскрытие коррупционных дел в Кумторе.

Источник: "Жаны Ордо"