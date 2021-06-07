Асыкбек Ормонов, историк: «Кыргызстан исчезнет, если сельчане, родственники, сваты будут выступать и продолжать делать «митинги»

Поэтому давайте все воспринимать правильно.

Мы обратились к представителям общественности с вопросом: Как вы воспринимаете начатое привлечение к ответу чиновников, причастных к коррупционным делам на Кумторе? Правильно ли в таких условиях выходить из разных местечек в их защиту, называя политическим гонением?

– Во-первых, мы очень правильно принимаем это решение. Весь народ ждал этого. Во-вторых, не будут же давать деньги людям, не причастным к этому, не работавшим там, или не связанным с политикой или большими должностями. В настоящее время выкапываются и становятся известными эти преступления.

И конечно, совсем неправильно выходить и делать «митинги» сельчанам, родственникам, сватам какого-то арестованного. Если будем так поступать, то Кыргызстан исчезнет. Поэтому давайте все воспринимать правильно. Например, если выходят и выступают из Кара-Кульджи, то почему не выходят из Баткена, самого Оша, Джалал-Абада, Таласа, Иссык-Куля, Чуя, Нарына? Если арестовывают Бабанова, то почему не выступают из других мест? Речь вот об этом же.

Со стороны власти все делается правильно. Совершенно не соответствует действительности сказанное о политических гонениях. Потому что один работал спикером, другой премьер-министром. С их участием у Кумтора есть незаметные внутренние взаимные коррупционные схемы. А сейчас выковыривают их, и арестовывают. Весь народ считает правильным. Мы в одном государстве, закон должен работать для всех одинаково, пусть дадут ответ.

Во главе с Акылбеком Жапаровым: на Кумторе создается коррупция, мы со стороны гражданского комитета, назвавшись народным движением, создавали отдельную группу, сами участвовали, видели, знали всю правду, во все вмешиваемся. Я это правильно понимаю. Я работал на золотом комбинате директором 10 лет. За 30 лет мы ничего не получили, бюджет не обогатился. Во главе этого стоит Аскар Акаев. У кыргызов есть хорошая пословица «если сломается рог у одной коровы, то ноют рога тысячи коров». Есть еще одна наша хорошая поговорка «Коня подкуют – осел ногу поднимает». Неправильно сидеть и защищать кого-то, если причастен. Тогда пусть не выпускают закон, зачем нам нужны такие депутаты. Мы должны их посадить, заставить выплатить. Если на то пошло, у Акаева есть миллиарды украденных денег, и их надо заставить выплатить.

Источник: "Жаны Ордо"