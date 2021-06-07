Нурлан Шакиев, бывший министр культуры: «В данном деле нет никакого политического гонения»

Напротив, началась беспощадная борьба с настоящей коррупцией!
Мы обратились к представителям общественности с вопросом: Как вы воспринимаете начатое привлечение к ответу чиновников, причастных к коррупционным делам на Кумторе? Правильно ли в таких условиях выходить из разных местечек в их защиту, называя политическим гонением?
– Надо сказать открыто: в этом деле нет никакого политического гонения! Напротив, началась беспощадная борьба с настоящей коррупцией! Идут действия по срыванию масок с преступных дел, происходивших по внутреннему сговору, расхищению. Надеюсь, сильна воля сегодняшней власти. Поэтому думаю, уже в ближайшее время раскроются все большие преступления и аферы. Конечно, суд определит, чья вина и какова ее степень. Пока спокойно воздержимся…
Источник: "Жаңы Ордо"
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