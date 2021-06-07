Шайырбек Маматокторов, политический аналитик: «Начавшие защищать арестованных, кричать из разных мест – это продавшиеся за украденные деньги»

Перед выборами политики быстренько собирают олигархов, скупают голоса.
– Сама кыргызская общественность коррумпирована. Стоит посадить воров, как сразу начинают верещать и вопить родственники, сельчане, сторонники и сотрапезники, стоящие за их спинами. Кто только не расхищал Кумтор. Пять президентов, 30 премьер-министров, 6-й созыв парламента – все целиком «жили» за счет Кумтора. Все чиновники в новой истории Кыргызстана – поголовно воры. Потому что большинство их сформировались в воровской системе советской эпохи, или их дети. Сказавшие об этом, видящие казались плохими, экономика, инфраструктура нашей маленькой страны, и самое огорчительное – система государственного управления – разрушена. В результате этого парламент и правительство переполнились неспособными. Ведь практически нет такой вещи, как избрание или назначение компетентных людей.
Перед выборами политики быстренько собирают олигархов, скупают голоса. И как бы такие люди работали для государства? А поскольку простой народ сильно нуждается, то продает свои голоса. Кстати, защищающие арестантов, начинающие из разных уголков кричать – это и есть именно те продавшиеся. Как только что-то происходит, они начинают «это наш сынок, уроженец…». Им и дела нет, что тот превратился в громадного вора. Но в то же время недопустимо присоединять к ворам и мстить политическим оппонентам. В таком случае будет не борьба с коррупцией, а настоящее гонение. В любом случае мы должны построить систему, где ни один человек, совершивший преступление, не сможет сбежать от наказания! Место вора – в тюрьме!
Источник: "Жаңы Ордо"
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