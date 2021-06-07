Послу Таджикистана в Кыргызстане вручили ноту протеста

Министерство иностранных дел пригласило посла Таджикистана в Кыргызстане и вручило ему ноту.

Об этом информируют из Министерства иностранных дел.

Посол Таджикистана был приглашен в связи с вторжением таджикских военнослужащих на местечко Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.

«Несмотря на действующие соглашения, представители пограничной службы Таджикистана избегают проведения переговоров для подавления напряжения, не отвечают, не выходят на связь. Для предотвращения обострения ситуации кыргызская сторона потребовала убрать контейнеры, установленные в местечке Унжу-Булак, вывести военнослужащих и военную технику», — сообщили из Министерства иностранных дел.

Пограничная служба сообщила, что к 14:00 ситуация на участке Унжу-Булак остается стабильной.

Пограничные части несут службу в усиленном режиме.

4 июня в 3:00 ночи таджикские военнослужащие вторглись на тысячу метров на территорию Кыргызстана, установили контейнер на несогласованном участке границы Унжу-Булак в Чон-Алайском районе.

Кабинет министров Кыргызстана распространил заявление, обвинив Таджикистан в нарушении ранее подписанных соглашений.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org