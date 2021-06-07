Любой спор может быть решен мирным путем, что нам сегодня доказали в очередной раз.
Исключительно путем переговоров и дипломатии предотвращен очередной конфликт на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана.
Несомненно последние дни внимание наших граждан было приковано к ситуации на территории с.Унжу-Булак Чон Алайского района, где назревал очередной приграничный конфликт между КР и РТ. В этой не простой ситуации, когда мы все еще помним недавние события в Баткене, руководство страны, в лице Президента С.Жапарова и Председателя ГКНБ КР К.Ташиева предприняли беспрецедентные шаги для решения вопросов исключительно путем дипломатии. Проведенные между К.Ташиевым и председателем ГКНБ РТ С.Ятимовым неоднократные и напряженные переговоры, в конечном итоге дали положительный результат. В итоге снята напряженность среди населения, путем дипломатии предотвращен очередной военный конфликт. Войска отведены на места постоянной дислокации. Ведь как говорится: Дипломат — это человек, который должен превратить барабанный бой политиков в звуки арфы.
В период когда наша страна борется с внутренними врагами, погрязшими в коррупции и делает неимоверные усилия для развития экономики, действия К.Ташиева дают ощущение того, что мы идем на верном пути. Любой спор может быть решен мирным путем, что нам сегодня доказали в очередной раз.
naizapress.kg
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