Бактыгулов: Действия Таджикистана являются преднамеренной провокацией

Эксперт Шерадил Бактыгулов дал оценку событиям, происходящим в настоящее время в Чон-Алае.

В ночь с четверга на пятницу таджикские пограничники перешли спорный участок кыргызско-таджикской границы, на 1 км углубились на территорию Кыргызстана, установили контейнер и отошли назад на 600 м.

"Подобные действия пограничников являются преднамеренной провокацией. На лицо признаки того, что все готовилось заблаговременно – выбирался маршрут, подводились контейнер, кран, техника, организовано скопление людей и легкобронированной техники (БТР, БРДМ).

Подобные действия ни один пограничник Таджикистана не позволит себе без приказа вышестоящего руководства, то есть без командующего пограничными войсками Республики Таджикистан. Более того, командующий Погранвойсками Таджикистана является первым заместителем председателя ГКНБ Республики Таджикистан. Поэтому акция была согласована и с председателем ГКНБ РТ.

Учитывая специфику политического режима Республики Таджикистан, подобные действия были согласованы с Верховным главнокомандующим, президентом РТ Эмомали Рахмоном, Советом безопасности. А также с ближайшим кругом, в который входят дочь Рахмона, являющаяся руководителем администрации президента, сыном Рахмона, являющимся мэром Душанбе, председателем Верхней палаты парламента Таджикистана. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что это преднамеренная провокация для обострения ситуации на кыргызско-таджикском участке границы.

Подобные действия таджикской стороны являются нарушением договоренностей, достигнутых между кыргызской и таджикской сторонами в мае текущего года", - считает эксперт.

Напомним, сегодня таджикская сторона нарушила мирные договоренности, установив контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров.

Камчыбек Ташиев, глава Государственного комитета национальной безопасности, являющийся руководителем делегации по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, уже выехал на границу для разрешения ситуации.

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