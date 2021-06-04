Акылбек Жапаров и Динара Кутманова одержали первую победу по Кумтору

Подписи в документах и факты доказали, что они отгрызали богатство народа и предали.

Президент Садыр Жапаров способствовал созданию государственной комиссии, которая проверила деятельность разрабатывающей Кумтор «Центерры Голд» и дочерней фирмы «Кумтор Голд Компани», председателем которой стал Акылбек Жапаров и заместителем – Динара Кутманова. По их мнению, преступления совершили президенты и чиновники, начиная от Акаева, заканчивая Жээнбековым. Подписи в документах и факты доказали, что они отгрызали богатство народа и предали. В итоге они вынесли вопрос на общее заседание Жогорку Кенеша, за короткое время выступили с первым отчетом.

По правде говоря, эффект был как после взрыва бомбы. Депутат Рыскелди Момбеков взял слово, сказав, что он член комиссии, но начал говорить не о Кумторе, а об Акылбеке Жапарове, очернял его, но в конце сказал: «Кумтор нужно национализировать». Ведущий модератор не удосужился даже слово вставить в интересах страны. А ведь он мог сказать: «Уважаемый депутат, мы тут обсуждаем не Акылбека Жапарова, а рассматриваем вопрос Кумтора».

Сколько бы мы не очерняли Акылбека Жапарова, есть факты, которые нужно признать. Кто будет отрицать, что он является образованным, опытным и заслуженным экономистом страны? Этот Акылбек Жапаров вместе с Динарой Кутмановой в составе комиссии изучили Кумтор, подали иск на 4 млрд, а сегодня рудник мы разрабатываем сами, пускай и временно. Разве это не первая наша победа? Акылбек Жапаров стоял во главе государственной комиссии, обещал разрабатывать рудник Кумтор в интересах Кыргызстана, нажил себе врагов, раскрыл замешанных в афере Кумтора чиновников, в том числе президентов. Некоторые люди, у которых есть акции на Кумторе, их родственники набросились на Акылбека Жапарова, пытаются выставить его в дурном свете перед народом. А по правде говоря, вопрос Кумтора никто не смог бы поднять на таком уровне, как он. Поэтому мы должны благодарить Бога.

В 2012 году комиссия Садыра Жапарова принесла итоговый отчет, подкрепленный фактами и сведениями, но стоящий за кулисами Алмазбек Атамбаев создал госкомиссию во главе с Темиром Сариевым, словно хотел сказать: «Мы сделаем это лучше», но ведь их отчеты так и не были доведены до конца, оказались бессмысленными. Только сейчас выясняется, что Алмазбек Атамбаев и тогдашний спикер Асылбек Жээнбеков вступили в коррупционный сговор с руководством «Центерры».

Уважаемый кыргызский народ! Президент Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров, Тенгиз Болтурук и Динара Кутманова предложили 3-4 варианта решения вопроса Кумтора. Осталось немного времени до тех пор, когда Кумтор будет разрабатываться в интересах кыргызского народа. Нам не нужно делать из мухи слона, не верить провокаторам, надо поддержать президента и профессионалов из его окружения!

Источник: газета «Азия news» №22 от 03.06.2021 / стр. 7, gezitter. org