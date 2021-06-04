Главы МИД Кыргызстана и Канады обсудили ситуацию вокруг месторождения «Кумтор»

Телефонный разговор министров состоялся по инициативе канадской стороны.
Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудил ситуацию вокруг месторождения «Кумтор» с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, сообщает пресс-служба МИД КР.
Телефонный разговор министров состоялся по инициативе канадской стороны.
В ходе беседы отмечено, что Кыргызстан всегда выступал за создание благоприятного климата для добросовестных иностранных инвесторов и намерен впредь придерживаться этих принципов.
Также подчеркнута важность отказа от заявлений, способствующих однобокому восприятию ситуации, складывающейся вокруг проекта «Кумтор».
«Руслан Казакбаев подчеркнул, что в Кыргызстане приветствуются уважающие национальное законодательство и бережно относящиеся к окружающей среде добросовестные иностранные инвесторы для ведения честного, открытого и успешного бизнеса», — отметили в МИД.
Напомним, 17 мая парламент Кыргызстана поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в «Кумтор Голд Компани». Временным внешним управляющим ЗАО был назначен Тенгиз Болтурук.
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