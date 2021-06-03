Пришло время отделить черное от белого

Бишкек, "Саясат. kg". Простой народ сегодня должен отделить черное от белого!



Среди общественности возникла неоднозначная реакция по последним арестам. Достаточно, пришло время быть выше таких понятий, как «он наш парень, это мой сват, он мой земляк». Простой народ сегодня должен отделить черное от белого! Нужно поддерживать не коррупционеров, а власти, которые борются с коррупцией. «Вместе мы сможем», — пришло время сплотиться и избавляться от жадных крыс. Если сегодня не очистимся, завтра будет поздно.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org