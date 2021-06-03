Реакция на черный пиар в отношении Ташиева – золото не ржавеет!

Бишкек, "Саясат. kg". В такие сказки могут поверить только они сами, но точно не простой народ, поддерживающий борьбу Камчыбека Ташиева с коррупцией!
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев проявил волю в борьбе с коррупцией, начал сажать коррупционеров, которые на протяжении 30 лет как крысы выгрызали полезные ископаемые, богатства недр Кыргызстана, поступающие кредиты. Разве имеющие дурные дела за спиной будут бездействовать? Они прибрали к рукам так называемых блогеров, фабрику фейков, устроили черный пиар в отношении Камчыбека Ташиева. Например, рассказывают сказки о том, что он затребовал у Пирматова 5 млн долларов и превратил контрабанду в монополию. В такие сказки могут поверить только они сами, но точно не простой народ, поддерживающий борьбу Камчыбека Ташиева с коррупцией!
Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org
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