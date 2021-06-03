Воровал? Ответь перед законом или перечисли деньги в государственную казну! – К. Зайнидинов

Бишкек, "Саясат. kg". Но действующая власть этого не боится.



– В нашей стране предпринимаются решительные шаги в отношении коррупционеров. Раскапываются дела, связанные с незаконным обогащением, приватизацией, завладением государственным имуществом, проектами, противоречащими государственным интересам.

Конечно, работать против всего этого – все равно что наживать себе врагов. Так и происходит. В данное время отдельные силы, в том числе сторонники тех, кого взяли под стражу, преследуют личные интересы, хотят создать общественное мнение, распространяют в социальных сетях неразумную информацию, далекую от разумного, стремятся оклеветать. Сейчас нет необходимости приводить такие примеры.

Но действующая власть этого не боится. Потому что за властью стоит кыргызский народ, общественность, а не горстка людей, которым бросили подачку. Сейчас все сплотились под одним знаменем. Воровал? Ответь перед законом или перечисли деньги в государственную казну!

Сегодняшние аресты, разбирательства Кыргызское государство и народ ждали на протяжении 30 лет. Нужно было рассудить горстку чиновников, которые разрушили мечты народа, связанные со свободной и целесообразной жизни в условиях независимости. Только сегодняшняя власть посмела это сделать. Если мы не поддержим власти, предпринимающие своевременные шаги, то завтра мы перестанем существовать как народ.

Конечно, свое мнение выразят различные аналитики, конфликтологи, адвокаты, так называемые лидеры. Но глубоко в сердце они все поддерживают эти решения.

С этих шагов началась чистка, люстрация. Нужно поддержать!

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org