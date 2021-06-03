Камчыбек Ташиев ответил на сплетни, связанные с Исхаком Пирматовым

Бишкек, "Саясат. kg". "Слава Богу, совесть моя чиста, перед народом и отчизной"
«Мой каждый труд, мой каждый день посвящается стране», — сказал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, отвечая на сплетни, касающиеся него. В данное время он находится с рабочим визитом в Джалал-Абаде.
Напомним, когда экс-депутата Жогорку Кенеша Исхака Пирматова задержали по подозрению в коррупции, среди общественности распространилась информация о том, что он вымогал деньги.
«Меня оклеветали во многих вещах. В том числе в том, что я вымогал деньги у Исхака Пирматова. Слава Богу, совесть моя чиста, перед народом и отчизной. Мой каждый труд, мой каждый день посвящается стране», — сказал Камчыбек Ташиев.
Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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