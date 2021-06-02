Мамат Айбалаев, экс-губернатор: Акаев и Кулов продавали танки, оружие и в Таджикистан

Бишкек, "Саясат. kg". М.Айбалаев: Они стоят во главе тех, кто довел нас до такого состояния.



— Мамат Марипович, вы говорили, что Акаев и Кулов разбогатели на том, что продали 300 танков, самолеты и оружие. Как все это было продано?

— Когда я был губернатором, в Балыкчы было 300 танков. Я провел переговоры о перебросе 100 танков в Баткен. Уже готовились к перевозке. Но тогда Кулов продал 300 танков вместе со снарядами. Это было сделано с согласия Акаева. Они оформили эти танки как «железо», а не как вооружение. Деньги попали в их карманы. Помимо этого продавали самолеты, вертолеты, оружие. В том числе Таджикистану! Они стоят во главе тех, кто довел нас до такого состояния. Все это нужно расследовать!

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org