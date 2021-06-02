Коррупционеры лишились спокойного ночного сна

Бишкек, "Саясат. kg". Такой шаг властей, особенно главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, их решительность заслужили поддержку широкого слоя населения, появилась вера в то, что идет настоящая борьба с коррупцией.
На протяжении двух дней отдельные «купцы» приглашаются для дачи показаний по делу Кумтора и по незаконному обогащению, одних посадили на два месяца, у других определяется мера пресечения. Такой шаг властей, особенно главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, их решительность заслужили поддержку широкого слоя населения, появилась вера в то, что идет настоящая борьба с коррупцией. На протяжении двух дней эти люди не знают, где спрятаться, они лишились спокойного ночного сна. Некоторые уже ездят в села, собирают народ. А народ все видит и знает. Приехавших они отправляют назад со словами: «Отвечай головой за то, что натворил руками». Несчастные, Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию, протяженностью в один месяц, когда пришел во власть. Если бы вы тогда заплатили сколько надо, сейчас бы спали спокойно. А сейчас вы вынуждены бегать и собирать подписи, как попрошайки. Если воровал – придется расплачиваться.
Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!