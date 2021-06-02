Коррупционеры лишились спокойного ночного сна

Бишкек, "Саясат. kg". Такой шаг властей, особенно главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, их решительность заслужили поддержку широкого слоя населения, появилась вера в то, что идет настоящая борьба с коррупцией.

На протяжении двух дней отдельные «купцы» приглашаются для дачи показаний по делу Кумтора и по незаконному обогащению, одних посадили на два месяца, у других определяется мера пресечения. Такой шаг властей, особенно главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, их решительность заслужили поддержку широкого слоя населения, появилась вера в то, что идет настоящая борьба с коррупцией. На протяжении двух дней эти люди не знают, где спрятаться, они лишились спокойного ночного сна. Некоторые уже ездят в села, собирают народ. А народ все видит и знает. Приехавших они отправляют назад со словами: «Отвечай головой за то, что натворил руками». Несчастные, Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию, протяженностью в один месяц, когда пришел во власть. Если бы вы тогда заплатили сколько надо, сейчас бы спали спокойно. А сейчас вы вынуждены бегать и собирать подписи, как попрошайки. Если воровал – придется расплачиваться.

Источник: Sayasat.kg, перевод: gezitter. org