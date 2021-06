Текебаев: Последние задержания нужно рассматривать как подготовку к международным судам

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев связывает последние громкие задержания в рамках дел по Кумтору с подготовкой к международным судам.

Об этом он сказал в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт».

Он отметил, что в международных судах необходимо доказать, что соглашения по Кумтору изначально были коррупционными, и в этой коррупции были замешаны президенты и главы правительств, которые заставляли своих подчиненных подписывать документы.

«Если мы придем с этими доказательствами в суд, мировая общественность выразит свою отрицательную позицию из-за имевшей место коррупции. Поэтому сегодняшние задержания нужно рассматривать не как месть или пиар, а как укрепление доказательной базы», - сказал Текебаев.

Он добавил, что ГКНБ должен дать убедительную информацию населению о вине задержанных экс-чиновников и депутатов.

Текебаев также заявил, что поддерживает действия нынешней власти в ситуации вокруг Кумтора, отметив, что поддерживает национализацию месторождения.

ГКНБ предъявил обвинения нескольким бывшим и действующим чиновникам, а также депутатам в рамках расследования дел по Кумтору.

31 мая после допроса в ГКНБ были задержаны бывший премьер-министр КР Омурбек Бабанов, а также действующие депутаты Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров. Помимо них в этот день на допрос вызывался экс-глава правительства КР Игорь Чудинов. 1 июня на допросе побывал экс-депутат Максат Сабиров. 27 мая в качестве свидетеля в рамках дел по Кумтору на допрос был приглашен бывший премьер-министр Темир Сариев.

17 мая парламент Кыргызстана заслушал отчет госкомиссии по проверке деятельности компании «Кумтор», которым предлагается взыскать с компании почти 460 млрд сомов. Жогорку Кенеш поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в «Кумтор Голд Компани», на следующий день внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук.

16 мая стало известно, что Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства КР. Также компания сообщила, что запретила «Кыргызалтыну» операции со своими акциями в Centerra Gold Inc. 20 мая компания заявила о захвате рудника Кумтор и подала в суд на Тенгиза Болтурука. 1 июня стало извесно, что что дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке.

Азаттык