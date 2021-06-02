Депутат Дастан Бекешев просит не менять состав ЦИК

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев просит не менять состав ЦИК.
На своей странице в Facebook он объяснил почему.
По словам нардепа, через несколько недель заканчиваются полномочия членов Центризбиркома. В их адрес было много нареканий, но после октября 2020 года ЦИК провела выборы президента и в местные кенеши с меньшими ошибками.
«Ряд депутатов выдвинул конституционный законопроект о Центризбиркоме. Он не новый, но с его принятием состав комиссии должен обновиться: шесть членов изберут от парламента и шесть — от президента.
Я предлагаю продлить полномочия ЦИК до окончания выборов в Жогорку Кенеш, так как он наиболее независимый. Еще нужно учесть, что по новой Конституции в парламенте нет ни оппозиции, ни коалиции большинства, а новых детальных правил избрания членов Центризбиркома нет. Надеюсь, комитет по конституционному законодательству поддержит мои предложения. Иначе в комиссию придут те, кого продвинут нынешние депутаты и напрямую подчиненные президенту», — считает Дастан Бекешев.
Новый состав может быть заинтересованным в результатах выборов в Жогорку Кенеш, поскольку будет формироваться уходящими депутатами, которые собираются идти на выборы. - Дастан Бекешев
Напомним, полномочия действующего состава ЦИК начинаются со дня ее первого заседания. В случае если срок полномочий членов Центризбиркома истекает в период избирательной кампании, он продлевается до окончания выборов.
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