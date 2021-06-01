Аркарбек Мамытов: «Бойкот таджикских и покупка отечественных товаров — это правильное направление»

"Достигнув экономической свободы, мы обретем и политическую свободу".

Бойкот таджикских и покупка отечественных товаров — это правильное направление, сказал агентству NazarNews активист Аркарбек Мамытов.

— Процесс объявления бойкота таджикским товарам и покупки отечественных товаров, несмотря на дороговизну, идет в правильном направлении. Если бы мы под лозунгом «Поддержим отечественного производителя для саморазвития» поддерживали наших земледельцев, частных предпринимателей, то последовало бы быстрое развитие нашей экономики. Достигнув экономической свободы, мы обретем и политическую свободу.

В этом плане надо использовать идеологию великого сына индийского народа Махатмы Ганди, благодаря которому Индия обрела независимость, поддержав бойкот британских товарам и используя тактику ненасильственной борьбы», — отметил Мамытов.

Источник: nazarnews.kg, gezitter. org