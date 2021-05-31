Прислушайтесь к мнению жителей Баткена, прежде чем кого-то винить в гибели граждан на границе — К. Зайнидин

Бишкек, "Саясат. kg". Ему нужно знать, что этот пограничный спор остается от одной власти другой в наследство.
Я не знаком с журналистом Самаганом Орозалиевым. Но таким людям старшего поколения следовало бы призадуматься, прежде чем что-то говорить…
Знает ли обвинивший в гибели 36 человек в Баткене Самаган Орозалиев причины возникновения там конфликта? Ему нужно знать, что этот пограничный спор остается от одной власти другой в наследство. Действующая же власть при помощи комиссии под председательством Ташиева пошла на смелые шаги, постаралась решить пограничный вопрос.
Если и обвинять кого-то в гибели 36 человек, то только премьер-министра Марипова. Общественность прекрасно знает, что его слова по «Головному» стали основным поводом для вторжения. Я выехал на место конфликта, встретился с местными жителями, силовыми структурами, военными и милиционерами. Тогда-то они и рассказали о том, как таджикская сторона говорила: «Головной наш, ваш премьер так говорит».
Если кто-то обиделся на кого-то, недолюбливает, то прошу не вмешивать в такие вопросы усопших, не политизировать вопрос.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/s
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