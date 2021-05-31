Искать внутри страны виноватых в гибели соотечественников, погибших от рук внешних врагов – это дикость и край испорченности – М. Дуйшонбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Я совсем не понимаю тех, кто обвиняют в произошедшем Ташиева. В чем его вина?

Там где есть свобода слова, свобода мысли, обязательно появятся «змеи», те, кто любит «делать из мухи слона». Отдельные люди не перестают обвинять в гибели соотечественников во время Баткенских событий председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Они прекрасно понимают, что основными виновниками тут являются таджикские власти во главе с Эмомали Рахмоном. Но не перестают при этом очернять отдельных наших лидеров.

Мы отлично знаем, что таджикская сторона начала пограничный конфликт на границе. И до этого они провоцировали пограничные споры, которые приводили к выстрелам. Я совсем не понимаю тех, кто обвиняют в произошедшем Ташиева. В чем его вина? В том, что он на равных ведет переговоры с соседними странами, отстаивает национальные интересы?

Внешние враги уклонились от дипломатических переговоров, намеревались решить вопросы путем войны и применения силы, напали внезапно. И винить в таком случае Ташиева в гибели соотечественников, искать виновных внутри страны – край подстрекательства, невежества, испорченности. Так могут поступать только внутренние враги, те, кто хочет нарушить единство и сплоченность народа.

Поэтому отдельным людям, вроде Самагана Орозалиева, нужно опомниться, перестать получать политические дивиденды за счет кровопролития, делить народ изнутри, «плясать под дудку агрессоров».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/s