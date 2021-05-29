Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 4

(Фото) По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Минске подписан ряд документов

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором принял участие глава кабмина Улукбек Марипов, подписан ряд документов.

Так, главами правительств-участников СНГ подписаны следующие документы:

  • О Среднесрочном плане совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению инфекционных болезней;
  • О Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств;
  • О Соглашении о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств;
  • О Соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний;
  • О Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и Плане основных мероприятий по ее реализации;
  • О Комплексе совместных мер государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года;
  • О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года;
  • О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.
  • О кадровых назначениях.

Напомним, заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске (Республика Беларусь).

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября 2021 года в Бишкеке.

Источник: Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить