(Фото) По итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Минске подписан ряд документов

По итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в котором принял участие глава кабмина Улукбек Марипов, подписан ряд документов.
Так, главами правительств-участников СНГ подписаны следующие документы:
- О Среднесрочном плане совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению инфекционных болезней;
- О Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств;
- О Соглашении о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств;
- О Соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний;
- О Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах – участниках СНГ, на период до 2030 года и Плане основных мероприятий по ее реализации;
- О Комплексе совместных мер государств – участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года;
- О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о взаимодействии государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года;
- О базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.
- О кадровых назначениях.
Напомним, заседание Совета глав правительств СНГ состоялось в Минске (Республика Беларусь).
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября 2021 года в Бишкеке.
Источник: Элгезит
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