(Фото) Торага ЖК на встрече с главой МИД РК обсудил вопрос снятия барьеров на госгранице 

Обсуждая сотрудничество между двумя братскими странами, торага отметил традиционно высокий уровень партнерства и активную динамику, которые охватывают практически все сферы взаимодействия.
Торага Жогорку Кенеша КР Талант Мамытов 28 мая на встрече с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды, прибывшим в Бишкек с официальным визитом, обсудил вопрос снятия барьеров на госгранице двух стран.
Как сообщили в пресс-службе парламента, на встрече также были рассмотрены актуальные вопросы политических, экономических и культурно-гуманитарных связей, а также обменялись мнениями относительно урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Талант Мамытов проинформировал министра, что благодаря усилиям Кыргызстана по урегулированию конфликта исключительно мирным путем и дипломатическими средствами удалось избежать дальнейшей эскалации конфликта и возможных многочисленных жертв. Он особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и соблюдать все достигнутые договоренности.
Обсуждая сотрудничество между двумя братскими странами, торага отметил традиционно высокий уровень партнерства и активную динамику, которые охватывают практически все сферы взаимодействия.
«Казахстан входит также в число приоритетных инвесторов, так как в нашей стране зарегистрировано и действует более полутора тысяч совместных предприятий. В этой связи правительством Кыргызстана предпринимаются все меры для защиты прав инвесторов, в том числе казахстанских», – подчеркнул Мамытов.
Кроме того, стороны с удовлетворением отметили итоги государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Казахстан в марте текущего года. Стороны выразил уверенность, что реализация достигнутых главами двух государств договоренностей позволит вывести кыргызско-казахстанское сотрудничество на более высокий уровень.
Вместе с тем было отмечено, что решение отдельных важных вопросов остаются до сих пор не решенными. Среди них снятие барьеров на госгранице, доведение товарооборота до 1 млрд долларов США. Талант Мамытов обратил внимание казахстанской стороны на сложности в сфере транзитных грузоперевозок, в частности большегрузных машин, следующих в Россию, а также транзитных железнодорожных грузов из Китайской Народной Республики, следующих через Казахстан в Кыргызстан. Торага выразил надежду на скорейшее решение данного вопроса взаимными усилиями.
В завершение встречи Торага ЖК выразил надежду, что достигнутые договоренности между Кыргызстаном и Казахстаном на высшем уровне, динамично развивающиеся отношения между странами найдут достойное продолжение.
Источник: Кабар
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