(Фото) Улукбек Марипов вместе с главами правительств стран СНГ встретился с Александром Лукашенко

Главы делегаций возложили венки к Монументу Победы в Минске

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов вместе с другими главами правительств стран СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча состоялась в Минске в преддверии очередного заседания Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.

Лукашенко подчеркнул, что главам правительств необходимо внимательно обсудить имеющиеся вопросы и принять выверенные решения, необходимые для полноценной интеграции внутри СНГ.

Глава Беларуси отметил, что заседания Совета придают дополнительный импульс развитию многосторонних взаимоотношений между государствами-участниками СНГ, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Далее главы делегаций приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы в Минске.

Напомним, председатель кабмина Улукбек Марипов в настоящее время находится в Минске, где проходит очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ.

Пресс-служба кабмина

