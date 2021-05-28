(Фото) Улукбек Марипов вместе с главами правительств стран СНГ встретился с Александром Лукашенко

Главы делегаций возложили венки к Монументу Победы в Минске
Председатель кабинета министров Улукбек Марипов вместе с другими главами правительств стран СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Встреча состоялась в Минске в преддверии очередного заседания Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств.
Лукашенко подчеркнул, что главам правительств необходимо внимательно обсудить имеющиеся вопросы и принять выверенные решения, необходимые для полноценной интеграции внутри СНГ.
Глава Беларуси отметил, что заседания Совета придают дополнительный импульс развитию многосторонних взаимоотношений между государствами-участниками СНГ, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Далее главы делегаций приняли участие в церемонии возложения венков к Монументу Победы в Минске.
Напомним, председатель кабмина Улукбек Марипов в настоящее время находится в Минске, где проходит очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ.
Пресс-служба кабмина
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