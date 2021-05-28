В Бишкеке началась встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Казахстана

Главы внешнеполитических ведомств проведут встречи в узком и расширенном форматах.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.

Главы внешнеполитических ведомств проведут встречи в узком и расширенном форматах.

На встрече стороны рассмотрят вопросы повестки дня кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, региональной безопасности и приграничном сотрудничестве, а также многостороннего взаимодействия, представляющего взаимный интерес.

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам устранения барьеров во взаимной торговле и осуществления беспрепятственного прохождения грузоперевозчиков кыргызско-казахстанской государственной границы.

Источник: Кабар