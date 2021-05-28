Акылбек Жапаров: По арбитражному суду с «Центеррой» мы готовимся и к проигрышу тоже

Глава госкомиссии по Кумтору ответил на выпады Аскара Акаева и высказывания Сеида Атамбаева в его сторону

Председатель госкомиссии по Кумтору, депутат ЖК Акылбек Жапаров в интервью Youtube-каналу Агым.kg прокомментировал слова первого президента КР Аскара Акаева, который ранее назвал парламентария главным виновником ситуации вокруг рудника.

— Акаев говорит, что я ездил в Торонто, но я никогда в своей жизни там не был, — уверяет Жапаров. — Это можно проверить. То, что сын бывшего президента Аскара Акаева был замешан в коррупционных делах по Кумтору, есть в следственных документах и основано на фактах. Айдар Акаев в то время за многое отвечал. Нас просят, чтобы мы подали в суд на семью Аскара Акаева, говорят, что полностью докажут их вину и факты причастности к коррупции. Об умершем говорить нельзя, конечно, но я говорю о фактах. Пусть Акаев сам приедет и расскажет обо всем. Все, что он говорит в мою сторону, — ложь.

Нардеп также ответил на слова сына Алмазбека Атамбаева, Сеида Атамбаева, который ранее в ответ на обвинения в адрес своего отца попросил депутата прекратить вести свои «крысиные» дела.

— То, что Алмазбек Атамбаев брал у компании «Центерра Голд Компани» 10 миллионов долларов на предвыборную кампанию, тоже есть в документах, — продолжил Жапаров. — Конечно, его сын Сеид Атамбаев будет защищать интересы отца. И отцу тяжело, и сыну. Но ведь факт остается фактом. Есть отчет Счетной палаты. Я не говорю, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Я опираюсь на доказательства.

Акылбек Усенбекович также отметил, что они по делу с «Центерра Голд Компани» готовятся и к возможному проигрышу.

— С компанией «Центерра Голд Компани» у нас только два пути, — говорит депутат. — Как говорится, «либо в ЗАГС, либо в прокуратуру». Либо мы помиримся с ними, либо пойдем в суд. Мы собираемся в суд, чтобы победить, но также готовимся и к проигрышу. У нас на руках отчет из 1800 листов. Мы хорошо подготовились.

Источник: vesti.kg