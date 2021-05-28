В Кыргызстан прибыл министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам устранения барьеров во взаимной торговле

По приглашению главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева сегодня с официальным визитом в Бишкек прибыл заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

В рамках двухдневного визита запланированы встречи главы МИД Казахстана с президентом Садыром Жапаровым, торага Жогорку Талантом Мамытовым, министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, а также возложение венка к Мемориальному комплексу «Ата-Бейит» и другие культурные мероприятия.

В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотрение вопросов повестки дня кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, региональной безопасности и приграничном сотрудничестве, а также многостороннего взаимодействия, представляющего взаимный интерес.

Особое внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам устранения барьеров во взаимной торговле и осуществления беспрепятственного прохождения грузоперевозчиков кыргызско-казахстанской государственной границы.

Департамент информации МИД