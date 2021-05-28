Балбак Тулобаев о задержании Азиза Суракматова: Есть люди, которые ждут, когда и меня посадят

Бывший и. о. мэра Бишкека отметил, что ему очень тяжело в связи с последними событиями

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев прокомментировал задержание другого экс-градоначальника Азиза Суракматова. Своими мыслями он поделился в соцсети Фейсбук.

«Мне очень тяжело в связи с последними событиями, — написал он. — Много вопросов задают по поводу Азиза Суракматова, поскольку мы вместе работали и делали для города очень много дел. Я верю в справедливое расследование судей и правоохранительных органов. Хочу верить. Все мы одинаковы перед законом, и если у нас есть вина, то мы понесем наказание. Пять пальцев не равны. Есть люди, которые ждут, когда и меня посадят. Их можно понять. Но я всегда старался работать честно и чисто. Могу ответить за каждое сделанное мною дело. Слава богу, никогда не шел на плохие дела. Конечно же, это покажет время, но обещаю, что никогда не заставлю опустить вас голову».

Напомним, 26 мая бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

Источник: vesti.kg