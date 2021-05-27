Садыр Жапаров вернул закон о профсоюзах в Жогорку Кенеш

Президент написал замечания к документу на несколько страниц
Садыр Жапаров не подписал закон о профсоюзах, документ с замечаниями президента вернули в Жогорку Кенеш на доработку. Об этом Vesti.kg рассказал глава Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.
- Глава государства написал свои замечания к закону на несколько страниц, - отметил он. - Президент учтет все пожелания как профсоюзов, так и работодателей. Мы положительно восприняли такой поворот событий. Теперь профсоюзы смогут принять участие в согласительной комиссии, ведь раньше к нашему мнению не прислушивались. Если в итоге документ не будет ограничивать деятельность профсоюзов, как это было в первом варианте, то мы будем только рады, если его примут.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что группа депутатов вынесла на общественное обсуждение законопроект «О профессиональных союзах КР». В справке-обосновании необходимость принятия нового закона обозначена тем, что в деятельности профсоюзов нет единой политики.
В свою очередь профсоюзы были против принятия документа.
Источник: vesti.kg
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