Марипов встретится с Лукашенко в Минске

Встреча пройдет во время приема Лукашенко глав делегаций.

Председатель кабмина Улукбек Марипов примет участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая в Минске. В рамках поездки ожидается встреча с Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба правительства КР.

Встреча пройдет во время приема Лукашенко глав делегаций. Отдельно Марипов проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Азербайджана Али Хидаят оглы Асадовым.

С августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Однако официальные данные ЦИК были опровергнуты данными платформы «Голос», которая смогла собрать значительное количество фотографий бюллетеней и протоколов по участкам. Протестующие требуют ухода Лукашенко и проведения новых выборов. Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

В августе 2020 года тысячи людей были задержаны, избиты, а после подвергнуты уголовному преследованию за участие в мирных протестах. Уголовные дела против несогласных продолжают заводить: по данным правозащитного центра «Весна», сейчас в Беларуси более 360 политических заключенных. В начале мая четыре немецких адвоката от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении Лукашенко преступлений против человечности.

Источник: Азаттык