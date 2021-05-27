«Мы рады, что наши голоса доходят до вас». Жапаров встретился с жителями разрушенного села в Лейлекском районе

Президент ознакомился с ходом восстановления инфраструктуры села Максат
Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 мая, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил село Максат Лейлекского района, пострадавшее в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы.
Глава государства осмотрел разрушенные объекты, в том числе сгоревшую школу, а также ознакомился с ходом строительства жилых домов и образовательных объектов, в частности с проектом нового двухэтажного детского сада на 100 мест.
Президент также встретился с местными жителями, в беседе с которыми подробно рассказал о работах по делимитации и демаркации границы.
По его словам, решение данного вопроса напрямую связано со стабильным социально- экономическим развитием региона.
Глава государства подчеркнул, что Баткенской области уделяется и впредь будет уделяться особое внимание со стороны государства.
Как заверил президент, ни один местный житель не останется без помощи и необходимой поддержки.
Также Жапаров обратил внимание на необходимость целевого распределения гуманитарной помощи.
В ходе беседы местные жители подняли ряд тем по оказанию поддержки пострадавшим в ходе событий, а также вопросы личного характера.
Они выразили поддержку усилиям властей по решению приграничных вопросов.
Вместе с тем местные жители выразили благодарность за оказываемую поддержку со стороны государства и неравнодушных кыргызстанцев, отметив, что со всех уголков страны к ним поступает гуманитарная помощь.
«Мы рады, что наши голоса доходят до вас», — сказали жители села Максат, обращаясь к главе государства.
В завершение встречи президент дал представителям соответствующих госструктур и органов местного самоуправления ряд получений для решения озвученных вопросов, а также потребовал в запланированные сроки завершить восстановление и строительство всех объектов.
Пресс-служба президента
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