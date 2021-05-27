МИД Таджикистана заявил, что Кыргызстан закрыл границу без предварительного уведомления

Министерство иностранных дел РТ призывает своих граждан воздержаться от поездок в КР

Министерство иностранных дел Таджикистана призывает своих граждан воздержаться от любых поездок в Кыргызстан или транзитного следования в другие страны через территорию страны. Об этом сообщается на сайте МИД РТ.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что кабинет министров КР принял решение о закрытии границ с Таджикистаном без предварительного уведомления.

«В связи с принятием без предварительного уведомления кабинетом министров Кыргызской Республики распоряжения №12-р от 21 мая 2021 года Министерство иностранных дел Республики Таджикистан просит граждан Республики Таджикистан воздержаться от любых поездок в Кыргызскую Республику или транзитного следования в другие страны через территорию Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 мая погранслужба ГКНБ ввела временные ограничения на въезд и выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Республики Таджикистан. Также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель-автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Источник: vesti.kg