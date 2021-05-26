Иссык-кульский корень на официальных переговорах Жапарова и Путина не обсуждался, - пресс-секретарь

Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах»

«В рамках официальных переговоров данная тема не обсуждалась», - так пресс-секретарь президент Эрбол Султанбаев прокомментировал АКИpress информацию о том, что Садыр Жапаров и Владимир Путин обсуждали применение иссык-кульского корня.

Сегодня министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что накануне ему президент Жапаров рассказал, что обсуждал с Путиным методы лечения коронавируса аконитом (иссык-кульским корнем).

«Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об этом [иссык-кульском корне]. Они сообщили, что есть эффективность, нужно проверить научно. Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах», - сказал Бейшеналиев.

Источник: kg.akipress.org