Иссык-кульский корень на официальных переговорах Жапарова и Путина не обсуждался, - пресс-секретарь

Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах»
«В рамках официальных переговоров данная тема не обсуждалась», - так пресс-секретарь президент Эрбол Султанбаев прокомментировал АКИpress информацию о том, что Садыр Жапаров и Владимир Путин обсуждали применение иссык-кульского корня.
Сегодня министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что накануне ему президент Жапаров рассказал, что обсуждал с Путиным методы лечения коронавируса аконитом (иссык-кульским корнем).
«Садыр Нургожоевич рассказал, что переговорил с Владимиром Путиным об этом [иссык-кульском корне]. Они сообщили, что есть эффективность, нужно проверить научно. Коронавирус пришел к нам надолго, чтобы победить его, мы должны использовать новые методы, которые есть в разных странах», - сказал Бейшеналиев.
Источник: kg.akipress.org
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