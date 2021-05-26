Кулов про Кумтор: Мы должны победить!

Экс-премьер-министр напомнил, что скандалы вокруг темы Кумтора идут еще со времен Аскара Акаева.
В ситуации с Кумтором мы все, кыргызстанцы, должны быть на стороне правительства КР. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов.
По его словам, безусловно правда в этой ситуации на стороне Кыргызстана.
- В данном случае, когда я говорю правительство, то подразумеваю государство. Мы должны поддержать правительство, которое обязано просто победить. Единственное, говорю это как юрист, что будет нелегко. Мы должны победить! Да, будут серьезные разбирательства в международных судах, на которых нашей стороне будет крайне сложно. С другой стороны, была информация, что Кыргызстан в международных судах будут представлять юридические фирмы из США и Канады, что в какой-то степени обнадеживает. В конце концов там работают серьезные юристы, которые, как я надеюсь, знают свое дело. Плюс члены госкомиссии заявляли, что собрали достаточную доказательную базу, - сказал Кулов.
Экс-премьер-министр напомнил, что скандалы вокруг темы Кумтора идут еще со времен Аскара Акаева. Именно по этой причине и был в свое время распущен "легендарный" парламент.
- В те годы, а именно в 1993 году я был вице-президентом. Тогда же по факту утечки кыргызского золота за рубеж и была создана депутатская комиссия, которую возглавлял Турдакун Усубалиев. Так вот это комиссия выявила, что золото с Кумтора вывозилось в Швейцарию на литерном самолете контрабандным путем. Меня также депутаты попросили выступить по этому поводу, но я сказал, что как вице-президент не имею право комментировать этот вопрос. По этой причине я и подал в отставку, чтобы уже как депутат свободно высказать свое мнение. Правда, парламент тогда не принял моей отставки, но администрация Акаева парализовала работу Жогорку Кенеша, запугала многих депутатов. После и вовсе его распустили, чтобы депутаты дальше не копали в золотых махинациях, - отметил Феликс Кулов.
Источник: vb.kg
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