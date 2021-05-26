Газета «Дело №...» прекращает свое издание

Причиной стала политическая ситуация в стране​

Газета «Дело №...»​ прекращает свое издание. Об этом редакция сообщила в своем обращении к читателям в сегодняшнем выпуске.

«Сегодня вы держите в руках последний номер нашей газеты. В связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике в общем и в газете в частности, редакция прекращает выпуск «Дело №...»​, – говорится в обращении.

Отметим, что газета «Дело №...» издавалась на протяжении 30 лет. Первый номер газеты вышел в свет 7 марта 1991 года.

Источник: vesti.kg