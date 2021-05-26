Причиной стала политическая ситуация в стране
Газета «Дело №...» прекращает свое издание. Об этом редакция сообщила в своем обращении к читателям в сегодняшнем выпуске.
«Сегодня вы держите в руках последний номер нашей газеты. В связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике в общем и в газете в частности, редакция прекращает выпуск «Дело №...», – говорится в обращении.
Отметим, что газета «Дело №...» издавалась на протяжении 30 лет. Первый номер газеты вышел в свет 7 марта 1991 года.
Источник: vesti.kg
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