Аскар Акаев: Выиграть в суде по Кумтору будет очень трудно. У «Центерры» есть козырной туз

Бывший президент считает, что депутаты уронили имидж Кыргызстана ниже плинтуса

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев в программе «Вечер трудного дня» прокомментировал ситуацию вокруг Кумтора.

По его мнению, задача, которую перед собой ставит парламент, — правильная.

— Основная задача, которую сегодня ставят депутаты парламента, — взыскать с канадской компании ущерб, нанесенный экологии, — отметил бывший глава государства. — Во-вторых, взыскать бюджетные платежи за пользование природными ресурсами Кыргызстана, которые, насколько я понял, накопились в течение 12 лет. Я считаю, что задача ставится абсолютно правильно. Если иностранная компания наносит ущерб экологии Кыргызстана, она должна возмещать его. Если она не платила налоги, то должна уплатить их. Если бы удалось взыскать эти 5 млрд долларов, то они помогли бы не только поддержать экономику страны и расплатиться с долгами, которые зашкаливают за критические размеры, но и дать новый импульс экономике.

Акаев подчеркнул, что создавшуюся проблему можно было бы решить путем переговоров, но депутаты Жогорку Кенеша пошли по пути обострения.

— Основная цель как всегда сопровождалась политическими спекуляциями и шумихой, - подчеркнул Аскар Акаевич. — Мне представляется, что это не способствует достижению основной цели, которую я считаю правильной. Желаю, чтобы вопрос решился в пользу Кыргызстана. Кроме того, это резко ударило по имиджу Кыргызстана, который в течение 10 лет и так был невысоким. Депутаты парламента уронили его ниже плинтуса. Также испорчена инвестиционная среда на долгие годы.

Кроме того, бывший президент отметил, что шансы Кыргызстана выиграть в арбитражном суде небольшие.

— У компании Centerra Gold есть козырной туз, — заявил он. — У них есть соглашение 2009 года, заключенное правительством Бакиева, которое им дает большие преференции. Оно было закреплено специальным законом и решением Конституционного суда. Выиграть спор будет очень трудно.

Вместе с тем Акаев считает внешнего управляющего Кумтором Тенгиза Болтурука крайне профессиональным инженером.

— Я его не знаю, — сказал он. — Ничего не могу сказать о его человеческих и менеджерских качествах. Но убежден, что он высокопрофессиональный инженер. потому что 20 лет назад мы его направляли по президентской программе "Кадры XXI века«». Мы отбирали самых талантливых и направляли на учебу в разные страны.

Источник: vesti.kg