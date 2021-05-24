Путин отметил успешное развитие отношений с Кыргызстаном

Путин отметил, что Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Киргизии.
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым отметил успешное развитие отношений двух стран, сообщает РИА Новости.
«Можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных отношениях укрепляется, развивается», - сказал он.
Путин отметил, что Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Киргизии. В прошлом году объем товарооборота снизился, однако, по словам российского лидера, в первом квартале 2021 года уже зафиксировано увеличение на 6%.
Источник: Кабар
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