Абдымамбет Сариев: Это тактический ход Путина…

Бишкек, "Саясат. kg". Путин больше доверяет не быстро меняющимся таджикам, а кыргызам, которые не сдаются даже в тяжелые времена.
— Российским властям приходится сближаться с таджиками, чтобы США не сблизились с Таджикистаном, не разместили военную базу, как это было с Украиной. Путин понимает, что кыргызские власти во главе с Садыром Жапаровым не пустят в Кыргызстан военную базу США. Путин больше доверяет не быстро меняющимся таджикам, а кыргызам, которые не сдаются даже в тяжелые времена. Потому что он является ветераном КГБ. Во времена СССР на протяжении 11 лет занимался шпионажем в ФРГ. Благодаря службе разведки он прекрасно знает, чем дышат кыргызы и чем дышат таджики, и, исходя из имеющихся данных, Путин совершает стратегические и тактические ходы на международной арене!
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!