Абдымамбет Сариев: Это тактический ход Путина…

Бишкек, "Саясат. kg". Путин больше доверяет не быстро меняющимся таджикам, а кыргызам, которые не сдаются даже в тяжелые времена.

— Российским властям приходится сближаться с таджиками, чтобы США не сблизились с Таджикистаном, не разместили военную базу, как это было с Украиной. Путин понимает, что кыргызские власти во главе с Садыром Жапаровым не пустят в Кыргызстан военную базу США. Путин больше доверяет не быстро меняющимся таджикам, а кыргызам, которые не сдаются даже в тяжелые времена. Потому что он является ветераном КГБ. Во времена СССР на протяжении 11 лет занимался шпионажем в ФРГ. Благодаря службе разведки он прекрасно знает, чем дышат кыргызы и чем дышат таджики, и, исходя из имеющихся данных, Путин совершает стратегические и тактические ходы на международной арене!