ЭСКЛЮЗИВ. КУРМАНБЕК БАКИЕВ, ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ: “СРАВНИТЕ ТЕКСТЫ СОГЛАШЕНИЙ БЕЗ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ ПАТЕТИКИ, БЕЗ ПРЕДВЗЯТОСТИ И УВИДИТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ДОГОВОРАМИ ОТ 2004 ГОДА И 2009 ГОДА”

Экс-президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев ответил на обвинения, связанные с разработкой месторождения Кумтор.

– Курманбек Салиевич, после оглашения результатов проверки госкомиссии по проверке деятельности “Центерра Голд Компани” на месторождении Кумтор, все – Аскар Акаев, Темир Сариев, сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева обрушились на председателя комиссии Акылбека Жапарова, обвинив его в предвзятости, якобы он в заключении комиссии обвинительно акцентирует на договорах 2003-2004гг и 2013-2017 гг, но, при этом, старательно обходит самый невыгодный для страны договор от 2009 года, так как Акылбек Жапаров сам составлял этот договор по вашему указанию. Как вы прокомментируете это утверждение.

– Я не буду оценивать соглашения 2013 и 2017 годов, потому что я их детально не изучал. Что касается договора 2009 года, то, достаточно обладать мало-мальской логикой и просто уметь читать, чтобы увидеть разницу между договорами от 2004 года и 2009 -года. Я не хочу фокусироваться сейчас не цифрах. Все есть в открытом доступе и любой может ознакомиться с текстами соглашений и сделать выводы.

Договор, над которым работал Акылбек Жапаров в 2007 году не был утвержден парламентом. Насколько я помню Атамбаев его подписал, но парламент не ратифицировал, во-вторых ему нечего обходить потому что достаточно просто уметь читать что бы понять разницу между договорами 2003 и 2009гг. Просто я не хочу сейчас приводить цифры и факты это все находится в открытом доступе и любой желающий может ознакомиться и сделать выводы.

– Аскар Акаев, Темир Сариев и сторонники Атамбаева и Текебаева утверждают, что договор от 2009 года нельзя было ратифицировать через парламент и утвердить через Конституционный суд, так как эти процедуры подняли договор на статус международного, и теперь тяжело будет судиться с канадцами в Нью-Йорке, и, возможно, кыргызская сторона проиграет на арбитражном суде. В частности Аскар Акаев сказал что : ««Разрабатывающая Кумтор компания «Кумтор Голд Компани» тоже говорит об этом: «Мы пойдем в международный арбитражный суд на основе соглашения от 2009 года».

-«Если бы в 2003 году той иностранной компании были бы даны преференции, то они бы сказали, что они на основании соглашения от 2003 года подадут в суд.»» .

Ну если говорить о роли Акаева в этом проекте, то он, мягко говоря, забывается. Что касается того, что после ратификации Кыргызстану тяжело будет судиться то это полнейший абсурд. В договоре от 2003г тоже был пункт об арбитраже, которым канадская сторона воспользовалась, инициировав арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики по правилам UNCITRAL в соответствии с инвестиционным соглашением 2003 года. Место арбитража – Стокгольм. Сумма иска против Кыргызской Республики – более 1 млрд.долларов США. По соглашению от 2009 года Камеко и Центерра отказались от своих исковых требований и возместили Кыргызстану все его расходы по данному арбитражу. Работая над соглашением 2009 г. мы были практически связаны по рукам и ногам соглашением от 2003 г., мы не могли себе позволить полную свободу как в случае если бы мы работали просто с чистого листа.

– Ваши оппоненты утверждают, что по договору от 2009 года Кыргызская сторона передала в концессию “Центерре” еще дополнительно 16 тыс. гектаров земли. Правда ли это?

-Насколько я помню им не давалось никаких новых площадей, а новым соглашением за ними были закреплены площади, которые им и так полагались по имеющейся у них на тот момент лицензии. У них было раньше часть концессионных и часть лицензионных площадей. Мы сделали все концессией, чтобы был единый режим. Это все опять же очень легко проверить.

– Акылбек Жапаров утверждает, что в 2007 году он в качестве министра финансов с премьер-министром Атамбаевым составили с “Центеррой” новый выгодный договор, но вы их отправили в отставку и дальше договором занимались Алексей Елисеев и Максим Бакиев, которые закончили в 2009 году. Как вы прокомментируете эти утверждение?

- Во-первых, правительство, в котором Жапаров был министром финансов, ушло в отставку вовсе не из-за договора с Центеррой, а потому, что после парламентских выборов новый парламент должен был сформировать новое правительство.

Во-вторых, предлагаю просто сравнить соглашения 2007 и 2009. Насколько я помню одним из докладчиков в парламенте выступал Алексей Елисеев, который отвечал на данный вопрос, приводил цифры. Я уверен эта презентация и стенограмма того заседания сохранилась это все можно обнародовать. Сравните тексты соглашений без пропагандистской патетики, без предвзятости и все будет как на ладони.

- Как вы относитесь к личности Акылбека Жапарова? Правильно ли было назначить его председателем госкомиссии по проверке деятельности Центерры на Кумторе?

- Не хочу переходить на личности. Я думаю, что он оказался в очень непростой ситуации, которую кратко можно охарактеризовать русской поговоркой «или грудь в крестах или голова в кустах». Он безусловно хорошо знает историю данного вопроса, но насколько хорошо он понимает с чем стране придется столкнуться как в юридической плоскости, так и в экономической, это вопрос. Надеюсь, что риски хорошо просчитаны и у правительства есть план с учетом всех возможных сценариев развития событий. Каких – перечислять не хочу и не стану. Это отдельная тема.

– По вашему мнению, какие перспективы ожидает Кыргызстан от сегодняшнего конфликта между властями КР и “Центеррой”? Чем все это закончится?

- Я сегодня не берусь оценивать перспективы Кыргызстана в данном конфликте так как я не знаю какими фактами и доказательствами из озвученного Акылбеком Жапаровым доклада располагает правительство. Когда мы изучали данный вопрос нам тоже было очевидно, что сделка 2003 г. была, мягко говоря, очень странной, опять же, не буду вдаваться в детали они были много раз озвучены и вся информация есть в открытых источниках. Но в тот момент у нас не было доказательств, достаточных для международного арбитража, факта взятки или коррупции. Это не означает что факта коррупции не было. Еще раз повторюсь сделка 2003 г. была более чем странной. Более того в работе над соглашением 2009 г. интересы правительства представляла очень известная юридическая компания (которая оценивала риска арбитража и других сценариев) а вот под соглашением 2003 г. со стороны Кыргызстана вряд ли бы подписался хотя бы один, уважающий себя юрист.

Источник: Kyrgyztoday.kg