Путин и Жапаров в Сочи обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе, — Кремль

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24–25 мая совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в рамках предстоящего визита Садыр Жапаров в г. Сочи проведет двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.

Вместе с тем, Кремль также анонсировал встречу Путина с Жапаровым. Как сообщается на сайте главы РФ, планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-кыргызских отношений и взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

«Планируется также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на кыргызско-таджикской границе», — говорится в сообщении Кремля.

Источник: Элгезит