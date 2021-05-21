(Видео) «Митингующие просто хотят сорвать сегодняшнее заседание в муфтияте»

В Госкомиссии по делам религий рассказали, почему два кандидата на должность муфтия были сняты с гонки

В Госкомиссии по делам религий отметили, что они никого не поддерживают, а выбирают победителей, только основываясь на документах.

Начальник отдела по анализу Госкомиссии по делам религии объяснил, почему двоих кандидатов на должность муфтия сняли с гонки.

— На курултае будут участвовать 8 членов из совета улемов и один кадр с нашей комиссии, — сказал он. — Также, в целях обеспечения прозрачности заседания мы пригласили представителей госорганов. У нас уже было четыре заседания, по ним есть все протоколы. Кандидатов всего было 8 человек, осталось - 6, поскольку двое не прошли. Один учился на пятом курсе, и у него, соответственно, нет высшего образования. У второго нет высшего религиозного образования, то есть он учился только в медресе.

Он также отметил, что ДУМК не выделяет ни одного кандидата на должность муфтия.

— Митингующие говорят, что мы кого-то поддерживаем, но это не так, — заверил он. — ДУМК не выделяет ни одного кандидата на должность муфтия. Митингующие хотят, чтобы убрали с должности председателя комиссии улемов. Но при чем тут он? Собравшиеся просто хотят сорвать наше сегодняшнее заседание. Если в итоге кто-то будет не согласен с результатами назначения, то в любом случае каждый кандидат сможет подать в суд.

Источник: vesti.kg