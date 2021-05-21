Куда спрячет свои уголовные дела Октябрь Урманбетов?

Оказывается, нечисто за спиной и у заместителя министра МВД Октября Урманбетова.
В бытность работы в Иссык-Кульской областной милиции на него областным АКС возбуждали два уголовных дела, сейчас идут следственные работы.
К нам в руки попали факты: проеденные с «Динамо» деньги, переведенный миллион сомов на ремонт спортзала, выделенные на запчасти к автомашинам средства, приватизация автомашин, выведенных из учета.
С оригиналом написанного заявления в АКС на Урманбетова вы можете подробней ознакомиться на сайте «Oper.kg» нашей газеты в интернете
Загадка – на Октябрь мырзу возбуждено два больших уголовных дела, но как он пришел на должность замминистра МВД…
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №13 от 21.05.2021/стр.3
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