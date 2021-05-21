(Видео) «Ставят на должности кого хотят». Возле здания ДУМК проходит митинг

Протестующие считают, что нового муфтия должен выбрать народ
Возле здания Духовного управления мусульман Кыргызстана проходит митинг. Протестующие считают, что некоторые молдо в ДУМК за закрытыми дверями творят все, что им вздумается, и назначают на должности только нужных им людей. Собравшиеся требуют, чтобы нового муфтия избрал народ.
Председатель фонда аксакалов «Бакай» Токтобай Назаралиев считает, что в ДУМК творится беспредел.
— Причина, по которой мы пришли сегодня к муфтияту, заключается в том, что ДУМК переходит все границы, — объяснил он. — Здесь есть специально собранная группа, состоящая из молдо. Они ставят на должности кого хотят и убирают с поста тоже по своему желанию. Мы пришли, чтобы не дать этому осуществиться. На протяжении трех с половиной месяцев мы высылали письма в муфтият и госкомиссию по делам религий, но никто нам не ответил. Они обманывали нас, кормя завтраками. Во время орозо мы не выходили, а они собираются за закрытыми дверями делать все, что им вздумается. На должность муфтия следует поставить хорошего человека, выбрав из семи областей. И это должен сделать народ.
Отметим, в Кыргызстане назначены выборы на должность верховного муфтия КР. Его выберут по результатам специальных экзаменов.
Источник: vesti.kg
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