На Тенгиза Болтурука в Канаде возбудили дело

«Центерра» обвинила внешнего управляющего Кумтором в запланированном захвате рудника

На внешнего управляющего Кумтором Тенгиза Болтурука в Канаде возбудили судебное дело. Об этом говорится в сообщении «Centerra Gold Inc».

В компании отметили, что бывшего члена совета директоров компании Тенгиза Болтурука намерены привлечь к ответственности за его грубые нарушения обязанностей в отношении «Центерры».

«Центерра» намерена запретить прямое или косвенное участие Болтурука в управлении Кумтором. Иностранные инвесторы обвиняют Болтурука в нарушении обязательств как доверенного лица, а также обязательств по соблюдению конфиденциальности перед компанией.

«Господин Болтурук, гражданин Канады и Кыргызстана, присоединился к правлению «Центерры» в декабре 2020 года и ушел в отставку 17 мая 2021 года , - напомнили в компании. - Через два дня после его отставки власти Кыргызстана объявили, что правительство Кыргызстана назначило Болтурука в качестве «внешнего менеджера» дочерней компании «Центерра» - «Кумтор Голд Компани», которая эксплуатировала рудник Кумтор до его необоснованного захвата. На основании информации, доступной на сегодняшний день, компания узнала, что до своей отставки из правления «Центерры» Болтурук вел переговоры с правительством Кыргызстана и другими относительно планов по захвату рудника Кумтор в нарушение давних инвестиционных соглашений. Он не раскрыл эту информацию «Центерре».

Вместе с тем в сообщении компании говорится, что 12 мая 2021 года ОАО «Кыргызалтын» предприняло попытку перевести около 29 млн долларов на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

«Предположительно, счет был открыт на имя «Кумтор голд компани», - пояснили в «Центерре». - Данная попытка мошенничества была раскрыта третьей стороной и не увенчалась успехом. Мы можем заверить наших акционеров, что используем все доступные нам средства в связи с недавними событиями, в том числе в отношении любых лиц, нарушающих свои обязательства перед «Центеррой» и ее акционерами. При этом, чтобы отвлечь внимание от беспрецедентного и неспровоцированного захвата рудника Кумтор, официальные лица Кыргызстана и господин Болтурук продолжают делать необоснованные заявления, касающиеся состояния окружающей среды и безопасности в ходе эксплуатации рудника, которые являются совершенно несостоятельными и не имеют под собой никаких оснований в рамках многолетних инвестиционных соглашений или применимого законодательства».

Источник: vesti.kg