Таджикистан ввел военную технику со стороны Чон-Алая?

Аким дополнил: пограничники без затруднений возвращают скот, переходящий на пастбища Унжу-Булак и Караганды-Сай.

На этой неделе депутат парламента Аккулу Бердиев сообщил, что со стороны территории Чон-Алайского района Таджикистан ввел военную технику под предлогом неуточненной территории, роет окопы. Он говорил, что такую информацию высказывают местные жители.

Аким указанного района Оскон Мамажакыпов распространил информацию: на участке кыргызско-таджикской границы в месте соприкосновения Чон-Алайского района Ошской области и Лахшского (Жерге-Тал) района Таджикистана 18 мая встретились главы пограничных постов двух стран, согласовали, что на неуточненную территорию не будут входить военнослужащие обеих сторон.

Он заявил, что не соответствует действительности распространяемая информация, что якобы «таджикские военнослужащие с военной техникой вошли на неуточненное пастбище, принадлежащее айыл оксмоту Жекенди Чон-Алайского района».

«Распространяется информация, что на неуточненную территорию якобы вошла военная техника Таджикистана, роет окопы, дошли до границы с Кыргызстаном. Все это ложь. Я сам лично ездил туда и осведомлялся. Провожу разъяснительные работы среди народа. Встретились главы пограничных постов обеих сторон, договорились – военнослужащие обеих сторон не будут входить на неуточненную территорию»,- сказал Мамажакыпов.

Аким дополнил: пограничники без затруднений возвращают скот, переходящий на пастбища Унжу-Булак и Караганды-Сай.

На неуточненной территории имеется пастбище 1010 гектаров. Оно по картам 1924-1927 и 1989 годов вписано в карту Таджикистана. Но его осваивали кыргызстанцы, о чем Мамажакыпов дополняет так: «В связи с тем, что еще не проведены работы по демаркации и делимитации, их пограничники наблюдали издалека, а сейчас вошли на саму территорию и наблюдают. Поэтому среди народа разошлась неправильная информация»,- сказал он.

Источник: газета «Жаны ордо» №19 от 21.05.2021/стр.2